۱۷ هزار خانه در مشهد آماده میزبانی از زائران «رهبر شهید» است

محمد حسین محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با موج گسترده ارادت‌های مردمی برای بدرقه «رهبر شهید»، ۱۷ هزار واحد مسکونی داوطلب در مشهد ثبت‌نام و برای اسکان زائران فعال شدند، این اقدام با هدف تسهیل سفر زائران و تکریم آنان که برای ادای احترام به مقام معظم رهبر شهید به مشهد مقدس می‌آیند، صورت گرفته است.

سخنگوی ستاد مردمی تشییع رهبر شهید در مشهد با بیان اینکه رویکرد این ستاد بر «خدمت‌رسانی جهادی و مردمی» استوار است، گفت: این ۱۷ هزار واحد مسکونی با هماهنگی‌های دقیق، در شبکه ملی اسکان و پذیرایی ادغام شده‌اند تا زائران بتوانند در محل‌های مورد نظر خود اقامت داشته باشند.

وی افزود: فرآیند ثبت‌نام و تطبیق درخواست زائران با خانه‌های داوطلب، از طریق سامانه‌های متمرکز و زیر نظر تیم‌های کارشناسی انجام می‌شود. این نظارت‌ها ضمن رعایت اصول امنیتی و اخلاقی، امکان مستندسازی و ارزیابی کیفیت میزبانی را نیز فراهم می‌کند.

محمددوست بیان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۵۱۵۱۵۱ تماس بگیرند یا به سامانه مربوطه مراجعه کنند.