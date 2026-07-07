مسیر نهایی تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد امروز اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاد اظهار کرد: حضور افزون بر ۲۰۰ خبرنگار خارجی از کشورهای مختلف برای پوشش بین‌المللی مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد قطعی شده است.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد افزود: برنامه‌ریزی لازم برای حضور خبرنگاران خارجی که تاکنون دستکم حضور ۲۷۰ نفر از آنها قطعی شده، شامل استقرار، اسکان، صدور مجوز و دسترسی‌ها توسط نهادهای متولی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین تا این لحظه قرار نیست در سیستم‌های ارتباطی از جمله تلفن همراه و اینترنت اختلالی ایجاد شود و عموم مردم به مسیرهای ارتباطی دسترسی خواهند داشت.

شاد بیان کرد: مسیر نهایی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نیز امروز (سه شنبه) اطلاع‌رسانی خواهد شد.