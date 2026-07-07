به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین جعفری اظهار کرد: در راستای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع آقای شهید ایران، خادمان عشایر با برپایی این سیاه‌چادرها، با تمام ظرفیت خود آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به مهمانان مشهدالرضا (ع) هستند.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی با تأکید بر جایگاه والای عشایر به عنوان «ذخایر انقلاب» و مدافعان نظام اسلامی، افزود: عشایر با حضور خود در این مراسم، بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه نشان می‌دهند.

وی با اشاره به این که سیدی از خراسان رفته و دوباره به جوار امام رضا(ع) بر می گرد تا آرام بگیرد ادامه داد: در این سیاه چادرها عشایر با تمام زندگی شان آمده اند تا به زائران خدمت‌رسانی کنند.