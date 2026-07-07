به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار قربانمحمد ولیزاده با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم شهرستانهای استان تهران در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تلاش عوامل اجرایی و خدمترسان قدردانی کرد.
وی که فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران است، در این پیام حضور پرشور مردم را جلوهای از عشق، ارادت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و رهبر شهید دانست و تأکید کرد: این حضور تاریخی، پیام اقتدار، عزت و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.
ولیزاده با تقدیر از مردم شهرستانهای استان تهران، از استاندار تهران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، گروههای جهادی، خادمان مواکب، خیران و تمامی عوامل اجرایی که در اسکان، پذیرایی، هدایت و خدمترسانی به زائران مشارکت داشتند، تشکر کرد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در بخش دیگری از پیام خود، حضور گسترده مردم از سراسر کشور در مراسم وداع و تشییع را نشانه پیوند عمیق ملت با ولایت و ارزشهای دینی، ملی و انقلابی توصیف کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم روحیه ایثار، همدلی و ولایتمداری، مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا با استحکام بیشتری ادامه یابد.
نظر شما