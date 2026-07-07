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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

ولی‌زاده از مردم، بسیجیان و خادمان مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد

ولی‌زاده از مردم، بسیجیان و خادمان مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد

تهران- فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از مردم، بسیجیان، گروه‌های جهادی، خادمان مواکب و عوامل خدمت‌رسان مراسم تشییع رهبر شهید به‌دلیل نقش‌آفرینی در برگزاری این آیین قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار قربان‌محمد ولی‌زاده با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم شهرستان‌های استان تهران در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تلاش عوامل اجرایی و خدمت‌رسان قدردانی کرد.

وی که فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران است، در این پیام حضور پرشور مردم را جلوه‌ای از عشق، ارادت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و رهبر شهید دانست و تأکید کرد: این حضور تاریخی، پیام اقتدار، عزت و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.

ولی‌زاده با تقدیر از مردم شهرستان‌های استان تهران، از استاندار تهران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، گروه‌های جهادی، خادمان مواکب، خیران و تمامی عوامل اجرایی که در اسکان، پذیرایی، هدایت و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت داشتند، تشکر کرد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در بخش دیگری از پیام خود، حضور گسترده مردم از سراسر کشور در مراسم وداع و تشییع را نشانه پیوند عمیق ملت با ولایت و ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی توصیف کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم روحیه ایثار، همدلی و ولایت‌مداری، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا با استحکام بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6881596

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