حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح حماسهآفرینی بینظیر مردم استان در وداع با پیکر مطهر امام شهید در تهران پرداخت و گفت: مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور پرشور خود، بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان بر سر عهد خود با آرمانهای انقلاب و رهبری ایستادهاند و این حضور عظیم، پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم بود.
سردار عمومهدی با ارائه آمار حضور زائران اعزامی استان مرکزی به تهران اظهار کرد: مجموع آمار زائران استان مرکزی که با خودروهای شخصی و کاروانهای اتوبوسی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کردند، به ۷۷ هزار و ۷۷۶ نفر رسید که نشان از عمق ارادت این دیار به ولایت و رهبری دارد.
فرمانده سپاه استان مرکزی در ادامه به تفکیک آمار کاروانهای سازماندهی شده اشاره کرد و افزود: در بخش کاروانهای اتوبوسی و مینیبوسی، ۵۱۵ دستگاه وسیله نقلیه عمومی به کار گرفته شد که در مجموع ۲۰ هزار و ۵۷۶ زائر را جابهجا کردند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۹۲ نفر برادر و ۸ هزار و ۱۸۴ نفر خواهر بودند که با نظمی مثالزدنی و در سایه هماهنگی دستگاه های اجرایی با نیروهای سپاه و بسیج، این سفر معنوی را به انجام رساندند.
وی در خصوص حضور گسترده مردم با خودروهای شخصی نیز تصریح کرد: علاوه بر کاروانهای سازمانیافته، ۱۹ هزار دستگاه خودروی شخصی با ۵۶ هزار و ۸۰۰ سرنشین، به صورت خودجوش و مردمی، رهسپار تهران شدند تا در سوگ رهبر شهید خود، حلقههای اتحاد را تنگتر کنند.
سردار عمومهدی گفت: شهادت این اسوه تقوا و بصیرت، ضایعهای سنگین بر پیکره امت اسلامی بود.
وی با تأکید بر اینکه خون شهید، درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارورتر میکند، افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگر، به برکت وجود مقام عظمای ولایت و رهنمودهای ایشان، مسیر انقلاب روشنتر از پیش ادامه خواهد یافت و ما عهد میبندیم که تا آخرین قطره خون، بر این مسیر استوار بمانیم.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با تأکید بر نقشآفرینی بیبدیل مردم در این نمایش عظیم میلیونی، تصریح کرد: این حضور کم نظیر که در سطح ملی به یک حماسه تمامعیار تبدیل شد، نشان داد که مردم ایران، همواره در صحنههای سرنوشتساز، پیشگام و وفادارند، نمایش میلیونی مردم استان مرکزی در کنار سایر هموطنان، پیام وحدت، ایستادگی و بیعت مجدد با آرمانهای انقلاب را به جهانیان مخابره کرد.
عمومهدی بیان کرد: به طور حتم این پشتوانه مردمی، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی و مایه یأس و ناامیدی دشمنان خواهد بود.
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