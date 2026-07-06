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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد

حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد

اراک- فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: نمایش عظیم میلیونی در آیین وداع با رهبر شهید و حضور پرشور ۷۷ هزار زائر این استان در تهران، پیام وحدت و ایستادگی ما را به جهانیان مخابره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح حماسه‌آفرینی بی‌نظیر مردم استان در وداع با پیکر مطهر امام شهید در تهران پرداخت و گفت: مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور پرشور خود، بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان بر سر عهد خود با آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این حضور عظیم، پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم بود.

سردار عمومهدی با ارائه آمار حضور زائران اعزامی استان مرکزی به تهران اظهار کرد: مجموع آمار زائران استان مرکزی که با خودروهای شخصی و کاروان‌های اتوبوسی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کردند، به ۷۷ هزار و ۷۷۶ نفر رسید که نشان از عمق ارادت این دیار به ولایت و رهبری دارد.

فرمانده سپاه استان مرکزی در ادامه به تفکیک آمار کاروان‌های سازماندهی شده اشاره کرد و افزود: در بخش کاروان‌های اتوبوسی و مینی‌بوسی، ۵۱۵ دستگاه وسیله نقلیه عمومی به کار گرفته شد که در مجموع ۲۰ هزار و ۵۷۶ زائر را جابه‌جا کردند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۹۲ نفر برادر و ۸ هزار و ۱۸۴ نفر خواهر بودند که با نظمی مثال‌زدنی و در سایه هماهنگی دستگاه های اجرایی با نیروهای سپاه و بسیج، این سفر معنوی را به انجام رساندند.

وی در خصوص حضور گسترده مردم با خودروهای شخصی نیز تصریح کرد: علاوه بر کاروان‌های سازمان‌یافته، ۱۹ هزار دستگاه خودروی شخصی با ۵۶ هزار و ۸۰۰ سرنشین، به صورت خودجوش و مردمی، رهسپار تهران شدند تا در سوگ رهبر شهید خود، حلقه‌های اتحاد را تنگ‌تر کنند.

سردار عمومهدی گفت: شهادت این اسوه تقوا و بصیرت، ضایعه‌ای سنگین بر پیکره امت اسلامی بود.

وی با تأکید بر اینکه خون شهید، درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارورتر می‌کند، افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگر، به برکت وجود مقام عظمای ولایت و رهنمودهای ایشان، مسیر انقلاب روشن‌تر از پیش ادامه خواهد یافت و ما عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون، بر این مسیر استوار بمانیم.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر نقش‌آفرینی بی‌بدیل مردم در این نمایش عظیم میلیونی، تصریح کرد: این حضور کم نظیر که در سطح ملی به یک حماسه تمام‌عیار تبدیل شد، نشان داد که مردم ایران، همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، پیشگام و وفادارند، نمایش میلیونی مردم استان مرکزی در کنار سایر هموطنان، پیام وحدت، ایستادگی و بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب را به جهانیان مخابره کرد.

عمومهدی بیان کرد: به طور حتم این پشتوانه مردمی، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی و مایه یأس و ناامیدی دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6881082

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