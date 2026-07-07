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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

قاآنی: تشییع امام شهیدان در عراق خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر می کند

قاآنی: تشییع امام شهیدان در عراق خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر می کند

فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی نوشت: تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق مشت های در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنه های آمریکایی را محکم‌تر و خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر خواهد ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی نوشت: تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق، مشت های در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنه های آمریکایی را محکم‌تر و خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر خواهد ساخت.

متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است:

مطالبه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی گسترده برای این واقعه تاریخی توسط دولت و ملت عراق، عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران را به همه جهانیان نشان می‌دهد.

حمایت مقام معظم رهبری شهید از مردم بزرگ عراق و به میدان آمدن مرجعیت عزیز باعث نبرد شهید سلیمانی در کنار جوانان فداکار عراق با داعش و آمریکای متجاوز شد تا اینکه ترامپ جنایتکار قهرمان دو ملت را به همراه فرمانده عالی مقام حشد الشعبی ابومهدی المهندس به شهادت رساند.

تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق به مانند تشییع با عظمت شهیدان سلیمانی و ابومهدی، مشت های در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنه های آمریکایی را محکم‌تر و خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر خواهد ساخت.

کد مطلب 6881612
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
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      مقاومت. مقاومت. شامل. 12 ارتش منظم. و هماهنگ از جنگ به داخل ایران جلوگیری می‌کنه دشمن. دلسوز. کسی نیست

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