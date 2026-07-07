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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

خرم‌آباد - مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید در حسینیه «ثارالله» این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و معنوی وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز سه‌شنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، بانوان، خانواده معظم شهدا و ... در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرم‌آباد برگزار شد.

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

مراسم باشکوه وداع بانوان خرم‌آبادی با رهبر شهید برگزار شد

کد مطلب 6881615

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