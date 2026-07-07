به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و معنوی وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز سه‌شنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، بانوان، خانواده معظم شهدا و ... در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرم‌آباد برگزار شد.