به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و معنوی وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز سهشنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، بانوان، خانواده معظم شهدا و ... در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرمآباد برگزار شد.
خرمآباد - مراسم باشکوه وداع بانوان خرمآبادی با رهبر شهید در حسینیه «ثارالله» این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و معنوی وداع با رهبر شهید انقلاب، امروز سهشنبه با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، بانوان، خانواده معظم شهدا و ... در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه خرمآباد برگزار شد.
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