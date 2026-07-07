وزیر ورزش و جوانان در جمع عزاداران تشییع رهبر شهید در قم حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر سه شنبه پس از حضور در آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم، با حضور در موکب اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به عزاداران و زائران شرکت‌کننده در این مراسم قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف موکب را مورد بازدید قرار داد و نحوه خدمت‌رسانی به مردم حاضر در مراسم را از نزدیک بررسی کرد.

وزیر ورزش و جوانان با حضور در جمع عوامل اجرایی این موکب، از تلاش‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مناسب به عزاداران قدردانی کرد و اقدامات مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم را مورد تقدیر قرار داد.