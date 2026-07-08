https://mehrnews.com/x3cw9R ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ کد مطلب 6881650 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ عاشقان زابلی همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند زابل- مردم شهر زابل در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 43 MB کد مطلب 6881650 کپی شد مطالب مرتبط ادارات سیستان وبلوچستان روز چهارشنبه تعطیل شدند تشییع رهبر شهید نمایش شکست تحریف در میدان عمل است هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان برچسبها رهبر شهید شهرستان زابل تجمع مردمی
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