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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲

عاشقان زابلی همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند

عاشقان زابلی همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند

زابل- مردم شهر زابل در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند.

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کد مطلب 6881650

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