https://mehrnews.com/x3cwHR ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 6882924 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۴ ۱۲۹ شب پایداری در دیار رستم دستان زابل- مردم شهر زابل در صد و بیست و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6882924 کپی شد مطالب مرتبط عاشقان زابلی همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند عزاداری سیستانیها در مشهد مقدس طوفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید مردم دیار رستم عازم مشهد مقدس شدند برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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