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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۴

۱۲۹ شب پایداری در دیار رستم دستان

۱۲۹ شب پایداری در دیار رستم دستان

زابل- مردم شهر زابل در صد و بیست و نهمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6882924

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