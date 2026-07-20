«بالای کوه» با روایتی از یک روز کوهنوردی آموزنده برای کودکان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این اثر در کوههای توچال میگذرد؛ جایی که محمد با شوق و هیجان همراه پدربزرگ راهی کوه میشود. در طول مسیر، او میآموزد که رسیدن به قله تنها با قدمهای آهسته و پیوسته ممکن است. این همراهی ساده بهانهای برای گفتوگوهای تربیتی و انتقال تجربههای زندگی از سوی پدربزرگ به نوهاش میشود.
فاطمه دانشور جلیل، نویسنده، در این روایت، رابطهای سرشار از محبت میان دو نسل را به تصویر میکشد. پدربزرگ با صبر و مهربانی از تجربههای گذشته میگوید و در دل مسیر کوه، درسهایی درباره صبر، استقامت، توجه به طبیعت و نگاه درست به زندگی به محمد میآموزد. صحنهای که آنها از ارتفاع به شهر نگاه میکنند، در داستان به نمادی از رشد و نگاه عمیقتر به جهان تبدیل میشود.
بخشی از داستان نیز به موضوع احترام به اسامی متبرکه میپردازد. پدربزرگ کاغذهایی را که نامهای مقدس بر آنها نوشته شده در بالایی از کوه به خاک میسپارد تا حرمت آنها حفظ شود. محمد در این مسیر نه تنها با برخی نامهای مقدس آشنا میشود، بلکه شیوه درست نگهداری چنین نوشتههایی را نیز میآموزد.
نویسنده با زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان، مفاهیم دینی را در قالب تجربهای ملموس و داستانی بیان کرده است.
کتاب «بالای کوه» در قطع خشتی و در ۲۴ صفحه منتشر شده است. تصویرگری این اثر را طاهره شمسی بر عهده داشته و طراحی جلد آن توسط علیرضا پوراکبری انجام شده است.
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