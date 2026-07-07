بیش از ۲.۲ میلیون تردد در محورهای خوزستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت ترافیکی راههای استان در روزهای گذشته اظهار کرد: بر اساس تحلیل دادههای دریافت شده از سامانههای هوشمند ترددشمار جادهای، در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ تیرماه، در مجموع دو میلیون و ۲۶۷ هزار و ۴۷۵ تردد در شبکه راههای استان خوزستان به ثبت رسیده است.
وی افزود: بخش عمدهای از این ترددها مربوط به حرکت زائران و دلدادگانی است که از محورهای مواصلاتی خوزستان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت عزیمت کردهاند و به همین منظور، تمهیدات ویژهای برای تسهیل عبور و مرور آنها در نظر گرفته شده است.
خسروی به آمار ورودی و خروجی خودروها در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۶۶ هزار و ۶۸۲ دستگاه خودرو به خوزستان وارد و ۷۹ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودرو نیز از استان خارج شدهاند که نشاندهنده جریان فعال و پرحجم رفتوآمد در کریدورهای ارتباطی استان است.
وی در ادامه با اشاره به تمهیدات اجرایی برای مدیریت این حجم از تردد افزود: به منظور پشتیبانی جادهای، روانسازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها، ۳۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در قالب ۳۲ اکیپ عملیاتی با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار متخصص بهصورت شبانهروزی در طول محورهای مواصلاتی و نقاط پرتصادف استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره ترافیکی، خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با بیان اینکه ساعت ۱۹ تا ۲۰ به عنوان ساعت اوج تردد ثبت شده است، از رانندگان خواست ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در این ساعات با احتیاط و دقت بیشتری در مسیرها تردد کنند.
خسروی با اشاره به وجود ۶۶ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فعال در سطح استان گفت: از تمام رانندگان و زائران تقاضا داریم از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی جداً پرهیز و به ازای هر دو ساعت رانندگی، حتماً در یکی از مجتمعهای خدماتی رفاهی توقف کنند و پس از استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند.
وی یادآور شد: مرکز مدیریت راههای استان به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ آماده پاسخگویی به هموطنان و اطلاعرسانی در خصوص آخرین وضعیت راهها است.
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