به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تسلیت شهادت رهبر خدمت و مقاومت، به تشریح اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل در عبورومرور کاروان‌ها و زائران پرداخت و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمامی گشت‌های راهداری و ترابری با تجهیزات کامل در آماده‌باش شبانه‌روزی قرار دارند تا تردد ایمن زائران در شبکه‌های جاده‌ای استان به بهترین شکل ممکن برقرار شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با پلیس‌راه استان، افزود: به‌منظور ارتقای ضریب ایمنی عبورومرور و پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای، روزانه ۴۸ گشت مشترک راهداری و پلیس‌راه در کل محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه در نقاط کوهستانی، پرتردد و نقاط مستعد تصادف مستقر شده‌اند و بر جریان ترافیک نظارت مستمر دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در ادامه به آماده‌سازی زیرساخت‌های رفاهی و خدمات‌رسانی در طول مسیرها اشاره کرد و گفت: ۲۰ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی فعال در سطح استان به همراه تمامی راهدارخانه‌ها در محورهای مواصلاتی، آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی شایسته‌ای را به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید را دارند.

امرایی، تصریح کرد: از تمامی رانندگان، مسافران و سرپرستان کاروان‌های اعزامی تقاضا داریم با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله طولی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند. همچنین کاربران جاده‌ای می‌توانند پیش از سفر، جهت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی و ترافیکی با سامانه تلفنی و گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل نموده یا از طریق اپلیکیشن و تارنمای این سامانه، اطلاعات لازم را کسب کنند.