به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی با اشاره به افزایش تدریجی تردد در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، موج سفرها از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) آغاز می‌شود و تا روز جمعه (۱۹ تیر)، همزمان با اوج بازگشت مسافران، ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، محورهای چناران–مشهد، آزادراه باغچه–مشهد، محور مشهد–چناران، محور شاندیز–مشهد و آزادراه مشهد–باغچه در زمره پرترددترین محورهای استان در این بازه زمانی قرار داشته‌اند.

وی ادامه داد: این محورها به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی منتهی به مشهد و نیز ارتباط با کانون‌های جمعیتی و زیارتی، همواره از حجم بالایی از تردد برخوردار هستند و در ایام خاص، تعطیلات و مناسبت‌ها با افزایش قابل توجه بار ترافیکی مواجه می‌شوند.

بنی اسدی با اشاره به میزان تردد ثبت‌شده در مسیرهای ورودی و خروجی استان در خردادماه ۱۴۰۵، اضافه کرد: در این مدت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۷۰۳ وسیله نقلیه در مسیرهای ورودی و خروجی استان تردد داشته‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه تحلیل داده‌های ترافیکی می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرها و افزایش ایمنی جاده‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان، علاوه بر اینکه تصویری روشن از الگوی سفر در استان ارائه می‌دهد، در تصمیم‌گیری برای توزیع امکانات، تقویت نظارت‌ها و ارتقای خدمات به کاربران جاده‌ای نیز مؤثر است.

وی ادامه داد: به طور طبیعی در این ایام، محورهای اصلی استان به‌ویژه مسیرهای غربی، محور مشهد–تهران، مسیرهای جنوبی استان و همچنین محور شمالی مشهد–قوچان با افزایش حجم تردد مواجه خواهند شد و لازم است که کاربران جاده‌ای با برنامه‌ریزی مناسب‌تری سفرهای خود را انجام دهند.

بنی‌اسدی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت بهتر شرایط ترافیکی در این ایام، اضافه کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی برنامه‌هایی را در حوزه توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند در دستور کار خود دارد و در این راستا قراردادهایی منعقد شده‌ است که بخشی از آن‌ها به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود و برخی دیگر نیز هم‌اکنون در حال اجراست.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی راه‌ها، کنترل لحظه‌ای وضعیت محورهای مواصلاتی و ارائه خدمات بهتر به رانندگان و مسافران است و امیدواریم با تکمیل و گسترش این زیرساخت‌ها، شاهد بهبود قابل توجهی در مدیریت تردد در محورهای استان باشیم.

وی بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای ترافیکی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از اطلاعات به‌روز وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر تأکید کرد و گفت: همراهی مردم و رانندگان با توصیه‌های ایمنی، در کنار تقویت زیرساخت‌های نظارتی و هوشمند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات ترافیکی و پیشگیری از حوادث جاده‌ای ایفا کند.