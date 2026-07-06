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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

آغاز موج تردد جاده‌ای به مشهد از سه‌شنبه در آستانه تشییع رهبر شهید

آغاز موج تردد جاده‌ای به مشهد از سه‌شنبه در آستانه تشییع رهبر شهید

مشهد- رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، موج سفرها از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی با اشاره به افزایش تدریجی تردد در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، موج سفرها از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) آغاز می‌شود و تا روز جمعه (۱۹ تیر)، همزمان با اوج بازگشت مسافران، ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، محورهای چناران–مشهد، آزادراه باغچه–مشهد، محور مشهد–چناران، محور شاندیز–مشهد و آزادراه مشهد–باغچه در زمره پرترددترین محورهای استان در این بازه زمانی قرار داشته‌اند.

وی ادامه داد: این محورها به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی منتهی به مشهد و نیز ارتباط با کانون‌های جمعیتی و زیارتی، همواره از حجم بالایی از تردد برخوردار هستند و در ایام خاص، تعطیلات و مناسبت‌ها با افزایش قابل توجه بار ترافیکی مواجه می‌شوند.

بنی اسدی با اشاره به میزان تردد ثبت‌شده در مسیرهای ورودی و خروجی استان در خردادماه ۱۴۰۵، اضافه کرد: در این مدت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۷۰۳ وسیله نقلیه در مسیرهای ورودی و خروجی استان تردد داشته‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه تحلیل داده‌های ترافیکی می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرها و افزایش ایمنی جاده‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان، علاوه بر اینکه تصویری روشن از الگوی سفر در استان ارائه می‌دهد، در تصمیم‌گیری برای توزیع امکانات، تقویت نظارت‌ها و ارتقای خدمات به کاربران جاده‌ای نیز مؤثر است.

وی ادامه داد: به طور طبیعی در این ایام، محورهای اصلی استان به‌ویژه مسیرهای غربی، محور مشهد–تهران، مسیرهای جنوبی استان و همچنین محور شمالی مشهد–قوچان با افزایش حجم تردد مواجه خواهند شد و لازم است که کاربران جاده‌ای با برنامه‌ریزی مناسب‌تری سفرهای خود را انجام دهند.

بنی‌اسدی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت بهتر شرایط ترافیکی در این ایام، اضافه کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی برنامه‌هایی را در حوزه توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند در دستور کار خود دارد و در این راستا قراردادهایی منعقد شده‌ است که بخشی از آن‌ها به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود و برخی دیگر نیز هم‌اکنون در حال اجراست.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی راه‌ها، کنترل لحظه‌ای وضعیت محورهای مواصلاتی و ارائه خدمات بهتر به رانندگان و مسافران است و امیدواریم با تکمیل و گسترش این زیرساخت‌ها، شاهد بهبود قابل توجهی در مدیریت تردد در محورهای استان باشیم.

وی بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای ترافیکی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از اطلاعات به‌روز وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر تأکید کرد و گفت: همراهی مردم و رانندگان با توصیه‌های ایمنی، در کنار تقویت زیرساخت‌های نظارتی و هوشمند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات ترافیکی و پیشگیری از حوادث جاده‌ای ایفا کند.

کد مطلب 6880811

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