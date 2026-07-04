خبرگزاری مهر - گروه استان ها: این روزها ایلامیها در سوگ رهبری نشستهاند که سالها با نهایت عشق و دلدادگی، بر تارک این سرزمین درخشید و قلبها را تسخیر کرد؛ باید گفت از همان ساعات اولیه اعلام خبر شهادت، موجی از اندوه و ماتم، خانهبهخانه و کوچهبهکوچه این استان را فراگرفت و مردم با چشمانی اشکبار، در مساجد، حسینیهها و معابر عمومی گرد هم آمدند تا با محبوب دیرینهشان وداعی دوباره کنند.
این عشق و ارادت، ریشه در سالها همراهی و اعتقاد راسخ به راهی دارد که رهبر شهید تا آخرین لحظه عمر بر آن استوار بود و اکنون که پیکر مطهرش در تهران و شهرهای مختلف برای وداع با مردم به نمایش گذاشته شده است، کاروانهای عظیمی از ایلام راهی تهران و مشهد شدهاند تا در کنار میلیونها نفر از سراسر کشور، این وداع تاریخی را رقم بزنند.
بخش بزرگی از مردم نیز با شوقی بینهایت، خود را به کربلای معلی رساندهاند تا در جوار حرم سیدالشهدا (ع)، با رهبر شهید خود تجدید میثاق کنند که این حضور خودجوش و گسترده، گویای عمق باور و ارادت مردم ایلام به آرمانهای انقلاب و ولایت است.
در همین حال، کسانی که در استان ماندهاند، با برگزاری مراسمهای باشکوه در مصلی و مساجد جامع شهرستانهای ۱۲گانه، ارادت خود را به پیشگاه رهبر شهید به نمایش گذاشتهاند؛ همه این صحنهها، روایتی است از دلدادگی مردم ایلام به رهبری که هرگز از یادها نخواهد رفت و راهش تا همیشه پررهرو خواهد ماند.
سردار حسینی: حماسه وداع با رهبر شهید، محاسبات دشمن را بر هم زد
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بینظیر مردم در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، این رویداد را یکی از بزرگترین تجمعات خودجوش مردمی در تاریخ انقلاب دانست و گفت: این حضور گسترده، نشان از عمق باورهای دینی و انقلابی جامعه دارد و دشمنان را در محاسبات خود به شدت ناامید کرده است.
سردار صادق حسینی با بیان اینکه سپاه امیرالمؤمنین (ع) با تمام توان برای پشتیبانی از این مراسم بزرگ پای کار بوده است، افزود: ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم ایلام در قالب کاروانهای سازمانیافته و دهها هزار نفر دیگر با خودروهای شخصی، خود را به تهران، مشهد و کربلا رساندهاند و این حضور گسترده، ایلام را به یکی از فعالترین استانها در این ایام تبدیل کرده است و پیامی روشن از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به نقش تعیینکننده رهبر شهید در مدیریت بحرانهای پیچیده دوران اخیر، به ویژه جنگ تحمیلی و تهاجمات ترکیبی دشمن، تصریح کرد: ایشان با دوراندیشی و شجاعت مثالزدنی، کشور را از پیچهای خطرناک تاریخی عبور دادند و امروز وظیفه ماست که با حضور در این آیین، ادامهدهنده آن راه و منش باشیم.
سردار حسینی در پایان با قدردانی از هماهنگی بینظیر دستگاههای اجرایی و امنیتی استان، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام گمان میکردند با شهادت رهبر، خللی در اراده ملی ایجاد میشود، اما آنچه امروز در صحنه میبینیم، نه فقط تداوم مسیر، که جهشی تازه در همبستگی و وحدت ملی است و این حضور حماسی، نویدبخش آیندهای روشن برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مراسم وداع، تجلی دلدادگی ملت به ولایت است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکوه بینظیر آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، این رویداد را یکی از بیننظیرترین صحنههای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: آنچه این روزها در جایجای کشور رقم خورده، فراتر از یک مراسم سوگواری، حماسهای از همبستگی و ارادت عمیق ملت به سکانداران الهی این انقلاب است.
علی چراغی پور با بیان اینکه استان ایلام نیز در این اقیانوس عظیم انسانی، سهمی پرشور داشته است، افزود: موج گسترده حضور مردم در معابر و میادین، نه فقط برای وداع، که برای تجدید پیمانی دوباره با راه و منش رهبر شهید بود و این حضور خودجوش، نشان از عمق باورهایی دارد که در طول سالها در دل مردم ریشه دوانده است.
چراغیپور با تأکید بر اینکه این مراسمها، خط بطلانی بر محاسبات دشمنان بود، تصریح کرد: دشمنان گمان میکردند با شهادت رهبر، خللی در اراده ملت ایجاد میشود، اما آنچه در عمل دیدند، انسجامی بیسابقه و عزمی راسخ برای تداوم مسیر افتخارآمیز انقلاب بود که بار دیگر ثابت کرد این ملت با هر تپش قلب خود، پای آرمانهایش ایستاده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام در پایان با قدردانی از حضور کمنظیر مردم در این ایام، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه ما، صیانت از این سرمایه عظیم اجتماعی و انتقال پیام این حماسه به نسلهای آینده است تا بدانند که عشق به ولایت و شهادت، هرگز در این سرزمین به فراموشی سپرده نخواهد شد.
وداع با رهبر شهید، حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور و بینظیر مردم در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، این رویداد را یکی از بزرگترین و باشکوهترین اجتماعات مردمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور گسترده و خودجوش، نشان از عمق ارادت مردم به ولایت و آرمانهای انقلاب دارد و پیامی روشن برای دوستان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
حجت الاسلام علی رحیمی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، برنامههای متنوعی برای این ایام تدارک دیده است، افزود: برگزاری محافل سوگواری در مساجد و حسینیههای سطح استان، برپایی ایستگاههای صلواتی و فرهنگی در مسیر مراسم و هماهنگی با روحانیون و مبلغان برای تبیین ابعاد شخصیتی و راهبردی رهبر شهید از جمله این اقدامات است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با تأکید بر ضرورت انتقال پیام این حماسه عظیم به نسلهای آینده، تصریح کرد: این رویداد تاریخی، فرصتی بینظیر برای بازخوانی ارزشهای دینی و انقلابی و تقویت هویت ملی و مذهبی در میان جوانان و نوجوانان است و باید با برنامهریزی منسجم، این فرهنگ غنی و روحیه ایثار و شهادت را برای نسلهای بعدی ماندگار و الهامبخش کرد.
رحیمی در پایان با قدردانی از حضور حماسی مردم استان در این ایام سوگواری، خاطرنشان کرد: این اتحاد و همدلی که این روزها در جامعه اسلامی ما به تماشا نشسته است، برگرفته از آموزههای مکتب انسانساز عاشوراست و تداوم این مسیر، بزرگترین سرمایه ملی و مذهبی ما برای عبور از چالشها و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
همانگونه که سیل خروشان عشق و ارادت مردم در سوگ رهبر شهید، حماسهای بینظیر در تاریخ این سرزمین رقم زد، این حضورِ بیبدیل نیز ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با اتکا به ایمان و وحدت، نه تنها از آرمانهای خود دست نمیکشند، بلکه هر بار با صلابتتر از پیش، مسیر تعیینشدهی خویش را ادامه میدهند و آیندهای روشن تر را برای نسلهای بعد رقم میزنند.
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