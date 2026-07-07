استان ایلام چهارشنبه تعطیل اعلام شد

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به گزارش خبرنگار مهر،افشین کریمی ظهر سه شنبه اعلام کرد: با موافقت و دستور احمد کرمی، استاندار ایلام، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دوایر دولتی استان، به استثنای دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

افشین کریمی با اشاره به استقبال گسترده مردم و حجم بالای تردد در جاده‌های استان اظهار کرد: این تصمیم همزمان با برگزاری آیین بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی و مشهد مقدس اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بانک‌ها موظف هستند شعب کشیک را با تمامی امکانات فعال نگه داشته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند.