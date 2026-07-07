۳ حفار غیرمجاز حین کندن چاه ۷ متری کنار امامزاده کاشان دستگیر شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی قربان پور امروز ۱۶ تیرماه با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس دریافت اخبار مردمی مبنی بر انجام عملیات حفاری غیرمجاز، پس از انجام مراحل شناسایی و رصد مستمر که حدود یک ماه به طول انجامید، با هماهنگی عوامل انتظامی، عملیات دستگیری در شامگاه روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این عملیات دستگیری، سه نفر شامل ۲ مرد و یک زن، در حال انجام حفاری غیرمجاز دستگیر و ادوات حفاری ضبط شد.

قربان پور افزود: این حفاری در مجاورت یکی از امامزادگان واقع در بافت قدیم شهر کاشان در حال اجرا بود که حفاران چاهی مستطیل شکل به عمق حدود هفت متر حفر کرده بودند و احتمالاً قصد دسترسی به زیر ساختمان امامزادگان موردنظر را داشتند.

در ادامه آمده است: طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع دولت (وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.