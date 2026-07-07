تشییع باشکوه رهبر شهید تجلی واقعی پیوند امام و امت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در سخنانی، اظهار داشت: تشییع میلیونی رهبر شهید، محاسبات دشمنان علیه جمهوری اسلامی را بر هم زد.

وی عنوان کرد: بدرقه تاریخی، امید را در جبهه انقلاب زنده و دشمنان را مأیوس کرد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، گفت: ملت بزرگ ایران با حضور پرشور و کم‌نظیر خود، حقیقتی را بار دیگر به نمایش گذاشتند که رمز عزت، امنیت، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی از ولایت‌فقیه است.

گودرزی، تصریح کرد: این حضور عظیم نشان داد که مردم ایران قدردان ایثار، شهادت و مجاهدت هستند و هرگز فداکاری کسانی را که برای عزت و سربلندی این سرزمین از جان خود گذشته‌اند، فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: مردم در دل این حضور باشکوه، پیام روشنی را به دشمنان جمهوری اسلامی، نظام سلطه و آمریکا مخابره و اعلام کردند که از هرگونه ساختار سیاسی وابسته که دشمنان برای آینده ایران طراحی می‌کنند، بیزارند و اجازه نخواهند داد ملت ایران بار دیگر تجربه تلخ وابستگی را تکرار کند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید، تجلی واقعی پیوند امام و امت بود.

گودرزی، گفت: این حضور باشکوه، بسیاری از تحلیل‌ها و محاسبات دشمنان را که تصور می‌کردند می‌توانند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، باطل کرد و نشان داد که انقلاب اسلامی از سرمایه اجتماعی بزرگی برخوردار است.

وی یادآور شد: این حضور تاریخی موجب افزایش امید در میان ملت‌های آزادی‌خواه و دوستداران انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور شد و در مقابل، یأس و ناامیدی را برای دشمنانی که چشم دیدن عزت و عظمت ایران اسلامی را ندارند، به همراه آورد.