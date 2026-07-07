پیام امام جمعه و استاندار قم در تقدیر از حضور مردم در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام مشترک، به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



مردم مؤمن و همیشه در صحنه استان قم، مسئولان خداجوی و خستگی‌ناپذیر، فرماندهی محترم و کلیه رده‌های سازمانی سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) استان قم و موکب‌داران و خیرین محترم.



بر شما که با عشق وافر به ساحت ولایت، مراسم باشکوه تشییع، وداع و نماز بر پیکر پاک و مطهر رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و نیز پیکرهای نورانی نوه، فرزند، عروس و داماد گران‌قدرشان را با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی، قضائی، ادارات متعهد، تولیت محترم و خادمان مسجد مقدس جمکران و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها؛ به گونه‌ای برگزار نمودید که نه تنها در خاطرها ماندگار شد، بلکه برگ زرینی در تاریخ افتخارات این مرز و بوم گشت، صمیمانه‌ترین سپاس‌ها را نثار می‌کنیم.



تشعشع این حضور میلیونی و حماسه‌ بی‌نظیر و تاریخیِ شما، بار دیگر ثابت کرد که این امت، با ولایت عجین شده و در سوگ محبوب خویش با وحدتی کم‌نظیر، بیعتی دوباره و عهدی استوار را به تصویر کشید. این همبستگی آتشین، نه تنها دشمنان را مأیوس و دوستان را مسرور ساخت، بلکه در نگاه بین‌المللی، به مثابه بازدارندگیِ تمام‌عیار و امنیتی پایدار و مقتدرانه تعبیر شد که مرزهای امنیت ملی را تا اعماق دلها گسترانید.



با درود فراوان بر شهیدان راه ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های دو رهبر کبیر و شهید انقلاب و همچنین اعلام بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از خداوند می خواهیم شما ملت وفادار و این نظام مقدس را، تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) در پناه خود محفوظ دارد و این حماسه را ذخیره‌ای برای عزت روزافزون ایران اسلامی گرداند.



و السلام علی عباد الله الصالحین



سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام جمعه قم

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم

