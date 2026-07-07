خسته نباشی سردار

خبرگزاری مهر - حسام الدین حیدری: گاهی سخت‌ترین کار جمع کردن میان نقد و انصاف است. سردار حسن‌زاده ما از شما به عنوان رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران گلایه داریم گلایه‌ای جدی، صریح و بی‌پرده گلایه‌ای که باید جوابی برای آن داده شود. ما دل شکسته‌ایم که چرا از آخرین دیدار با آقای شهیدمان در تهران محروم شدیم.



مردم برای یک مراسم عادی به تهران نیامده بودند آمده بودند برای آخرین دیدار با کسی که سال‌ها پدر این ملت بود، طبیعی است که وقتی آن وداع آن‌گونه که انتظار داشتند رقم نخورد، دلشان بشکند حق دارند ناراحت باشند، حق دارند سؤال بپرسند و حق دارند مطالبه کنند، هیچ مسئولی نباید این گلایه‌ها را نادیده بگیرد یا آنها را صرفاً احساساتی بداند.



واقعیت این است که مراسم تشییع با همه عظمت و شکوهش خالی از اشکال نبود. در اطلاع‌رسانی، در برخی تصمیم‌ها، در نحوه مدیریت بعضی بخش‌ها و در فراهم کردن امکان وداع برای مردم نقدهای جدی وجود دارد اینها مسائلی نیست که بتوان با چند جمله از کنارشان گذشت. وقتی پای وداع آخر مردم با رهبر شهیدشان در میان باشد حساسیت‌ها هم طبیعی است.



اما همه حقیقت همین نیست در آن سوی ماجرا مسئولیتی قرار داشت که شاید کمتر کسی حاضر باشد بار آن را بر دوش بگیرد، حفظ شأن و حرمت پیکر مطهر رهبر شهید و تأمین امنیت میلیون‌ها عزادار اهمیت حیاتی داشت، کوچک‌ترین خطا می‌توانست حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند و آن وقت همه همان کسانی که امروز از کمبودها می‌گویند از چرایی آن حادثه سؤال می‌کردند.



سردار حسن حسن‌زاده شما رئیس ستاد برگزاری مراسم بودید و طبیعی است که بیش از دیگران باید پاسخگو باشید. مسئولیت فقط افتخار نیست هزینه هم دارد. وقتی مسئولیت را می‌پذیری باید نقدها را هم بپذیری اما پاسخگویی با مقصر دانستن یک نفر برای همه تصمیم‌های یک فرآیند بزرگ تفاوت دارد. این مراسم حاصل تصمیم یک فرد نبود و انصاف اقتضا می‌کند این واقعیت فراموش نشود.



با این حال انتظار از شما و مجموعه‌تان بیشتر بود. شاید می‌شد با تدبیر بهتر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر هم حرمت مراسم حفظ و هم دل‌های کمتری آزرده شود و برخی از مردم گمان نکنند که فریب خورده‌اند این نقد را باید پذیرفت نه توجیه کرد.



در عین حال انصاف هم حکم نمی‌کند که خوبی‌ها را نبینیم و فقط از کاستی‌ها بگوییم، مراسم وداع در مصلی با وجود جمعیت عظیم منظم و در شأن برگزار شد. تلاش شبانه‌روزی مجموعه برگزارکننده را هم نمی‌توان انکار کرد. کسی که برای چنین مسئولیتی قدم جلو می‌گذارد، قطعاً زیر فشار و سنگینی تصمیم‌هایی قرار می‌گیرد که قضاوت درباره آنها از بیرون بسیار آسان‌تر از اجرای آنهاست.



ما نه اهل تقدیس مسئولانیم و نه اهل تخریبشان، نقد می‌کنیم چون معتقدیم برخی تصمیم‌ها درست نبود و نباید تکرار شود اما در کنار همین نقد یک جمله هم باید گفت که خسته نباشی سردار.



خدا قوت بابت تلاش شبانه روزی و مردانه که برای برگزاری این مراسم کشیدید ممنونیم که خادمی آقای شهیدمان در آخرین روزشان در تهران را با همه طاقت‌فرسایی به جان خریدید. ان‌شاءالله خداوند خدمت‌های خالصانه‌ و بی‌ریایتان را بپذیرد، خطاها را ببخشد و عاقبت همه خدمتگزاران این ملت را به خیر ختم کند.