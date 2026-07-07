https://mehrnews.com/x3cwk6 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6882005 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ اجتماع صد و بیست و نهم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو اجتماع صد و بیست و نهم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6882005 کپی شد مطالب مرتبط صدوبیست و نهمین شب میدانداری جاماندگان تشییع رهبر شهید در اراک کاروان «راویان وداع» با حضور۸۰ هنرمند از مرکزی عازم قم شد خروش بیامان ملت در تشییع رهبر شهید؛ ایران دوباره متولد شد تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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