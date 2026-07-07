خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خروش میلیونی توده‌های مردم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فراتر از یک تجلی عاطفی، تجسمی از اراده آهنین و عزم راسخ ملت ایران بود؛ حماسه‌ای عظیم که از دل باورهای عمیق دینی و وفاق ملی برخواست و با شکوه خود، مرزهای میان ایمان و ایستادگی را بازتعریف کرد و جهانیان را به تماشای شکوه بی‌بدیلِ میثاقِ ملت با ولایت واداشت.

حضور میلیونی در تشییع آقای شهید ایران، پیام وفاق ملی و عزم راسخ برای تداوم راه مقاومت

امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه حضور پرشکوه و بی‌سابقه مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را جلوه‌ای روشن از بصیرت، وفاق ملی و اراده استوار ملت ایران دانست.

حجت الاسلام علی بدرخانی افزود: این حضور عظیم و میلیونی که چشم‌جهان را به حیرت واداشت، نه یک رویداد عاطفی زودگذر، که تجلی عمیق‌ترین لایه‌های باور دینی و سیاسی ملت است که ثابت کردند پیوندشان با آرمان‌های انقلاب و خطِ شهدا، هیچ‌گاه گسستنی نیست و در هر بزنگاه تاریخی، با اقتدار تمام، پای عهد خود ایستاده اند.

وی تصریح کرد: فریاد خروشان مردم، ترجمان غیرت دینی و حماسی ملتی است که ظلم و تعدی را هرگز برنمی‌تابند و پاسخ هرگونه تعرض به حریم ولایت و نظام را با قاطعیت تمام خواهند داد، این فریادها، نه از سر احساسات زودگذر، که ریشه در منطق مستحکم قرآنی، فرهنگ غنی عاشورا و سیره عملی اهل بیت(ع) در دفاع از مظلوم و مبارزه با طاغوت دارد. به تعبیر روشن قرآن، «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا» و امروز این سلطان الهی، در اراده پولادین ملت ایران تجلی یافته است.

امام جمعه موقت ساوه با تبیین ابعاد شخصیتی و ممتاز رهبر شهید، ایشان را چهره‌ای بی‌نظیر و جامع‌الشرایط در طول تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: آنچه آیت‌الله خامنه‌ای را از بسیاری از رهبران جهان متمایز می‌ساخت، تلفیق کم‌نظیر فقاهت ژرف، اجتهاد پویا، بینش سیاسی نافذ، اخلاق عرفانی و تواضع خالصانه در کنار ساده‌زیستی و مردمی‌بودن بود.

وی ادامه داد: ایشان در عین قرار داشتن در اوج قدرت سیاسی، زندگی‌ای در کمال سادگی و بی‌آلایشی داشتند و هرگز خود را از متن مردم جدا نمی‌دانستند؛ این سیره عملی، بزرگ‌ترین پشتوانه نفوذ معنوی و اعتماد عمومی ایشان محسوب می‌شد.

امام جمعه موقت ساوه با اشاره به جامعیت علمی و دقت نظر رهبر شهید، افزود: معظم‌له علاوه بر تسلط بی‌نظیر بر فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامی، با ادبیات فاخر فارسی، تاریخ تحولات جهان و جریان‌های فکری معاصر نیز آشنایی عمیق و دقیقی داشتند و این ویژگی‌ها موجب شده بود که ایشان هم مورد اعتماد و احترام کامل مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه باشند و هم در میان جوانان، نخبگان و اقشار مختلف جامعه جایگاهی رفیع و انکارناپذیر داشته باشند.

وی تصریح کرد: ایشان نه تنها یک فقیه و سیاست‌مدار، که یک روشنفکر دینی و یک استراتژیست تراز اول بود که افق‌های دور را با چشمانی باز می‌نگریست.

حجت الاسلام بدرخانی با تأکید بر نگاه راهبردی و آینده‌نگر رهبر شهید به مسائل منطقه و جهان، تصریح کرد: تأکید مستمر ایشان بر مقاومت در برابر نظام سلطه، حمایت بی‌چون‌وچرا از جبهه مظلومان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین و همچنین هشدارهای دائمی نسبت به توطئه‌های دشمنان، هرگز یک شعار سیاسی یا تاکتیک مقطعی نبود، بلکه برگرفته از عمق باورهای قرآنی، روایی و عقلانی ایشان بود.

وی ادامه داد:ایشان همواره بر این اصل اساسی پای می‌فشردند که استکبارستیزی، فصل‌المقال و خطِّ قرمز گسست‌ناپذیر انقلاب اسلامی است و هرگونه عقب‌نشینی در این مسیر، به معنای خیانت به آرمان‌های خون‌بار شهدا است.

وی با اشاره به سیره ارتباطی و مدیریتی رهبر شهید، اظهار کرد: معظم‌له در طول بیش از سه دهه رهبری حکیمانه خود، همواره بر حضور مستمر در میان مردم، دیدارهای چهره‌به‌چهره با اقشار گوناگون از کارگر و کشاورز تا استاد و دانشجو و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه تأکید داشتند، این رویکرد مردمی، نه یک تاکیک رسانه‌ای، که الگویی عینی و عملیاتی از مردمسالاری دینی بود که ایشان با تمام وجود به آن معتقد بودند و در عمل پیاده می‌کردند.

حجت الاسلام بدرخانی افزود: صبر و استقامت شگفت‌انگیز ایشان در برابر طوفان‌ها و بحران‌های پیدرپی داخلی و خارجی، از جنگ تحمیلی تا ترورها، تحریم‌های ظالمانه و توطئه‌های نرم، و همچنین درایت، شجاعت و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سرنوشت‌ساز ایشان در حساسترین مقاطع تاریخی، چهره‌ای ماندگار و الگویی بی‌نظیر از یک رهبر فرزانه، شجاع و انقلابی را در اذهان نسل‌ها ثبت کرد؛ رهبری که هیچ تهدید، تحریم یا محاصره‌ای نتوانست اراده پولادین و ایمان راسخ ایشان را برای دفاع از حریم ولایت، استقلال کشور و عزت ایران اسلامی متزلزل سازد.

امام جمعه موقت ساوه گفت: به طور حتم خون پاک و مطهر رهبر شهید ، نه تنها نقشه‌ها و فتنه‌های دشمنان را خنثی و بی‌اثر خواهد کرد، بلکه شعله‌های مقاومت و مبارزه با ظلم را در سراسر جهان فروزان‌تر ساخته و حرکت انقلاب اسلامی را در مسیر تحقق وعده‌های حتمی الهی، یعنی «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ»، مصمم‌تر و پرشتاب‌تر از همیشه خواهد ساخت.

حجت الاسلام بدرخانی گفت: رسالت خطیر همگان، از مراجع عظام و نخبگان تا آحاد مردم، تداوم راه پرافتخار این شهید سعید و صیانت از میراث ماندگار اوست؛ میراثی که چیزی جز عزت، استقلال، عدالت و سربلندی میهن اسلامی نیست.

حضور حماسی مردم مقدمه خونخواهی است

رئیس هیئت رزمندگان اسلام ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صحنه ای کم نظیر ازدحام جمعیت در خیابانهای تهران، قم و مسیر حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: آنچه امروز چشم جهانیان را خیره کرده، نه یک مراسم عادی، بلکه حماسه ای بی بدیل است که در آن، ملت ایران با مشت های گره کرده و گلوی فریاد، «انتقام» را سر میدهند و این شعار، تنها یک کلام نیست؛ بلکه عزم راسخ امت اسلامی برای قصاص خون این شهید والامقام از آل سعود و همپیمانان تروریست آنها است.

سردار محمد میرجانی افزود: این حضور میلیونی، پاسخی قاطع به دشمنان است که گمان میکردند با ترور مرجع دینی و رهبر انقلاب، میتوانند اراده این ملت را سست کنند، اما امروز دیدند که هر قطره خون این شهید، دهها هزار مشت گره کرده را به خیابانها کشانده و شعارهای «انتقام، انتقام» در هر قدم، طنین‌انداز شده است.

سردار میرجانی با تأکید بر آیه ۴۶ سوره سبأ که میفرماید: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» تصریح کرد: امروز این «قیام لله» در قالب حماسه تشییع، تجلی عینی یافته و مردم، دو نفری و تنهایی، با پای پیاده و با پایمردی، آمدند تا بگویند که انتقام خون این شهید، تنها مختص به میدان نظامی نیست بلکه همین حضور میلیونی، خود بزرگترین انتقام از استکبار و تروریسم دولتی است.

رئیس هیئت رزمندگان اسلام ساوه با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که «ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله است»، تصریح کرد: دشمنان اکنون از این ولایت میترسند، چرا که میبینند مردم برای رهبر شهید خود، همانگونه که برای سیدالشهداء (ع) اشک میریزند، برای او نیز فریاد «ثارالله» سر میدهند و این یعنی خون این شهید، ادامه دهنده راه عاشوراست و انتقام او، از جنس انتقام خون حسین بن علی (ع) خواهد بود.

وی با اشاره به بیعت مجدد میلیونی مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی در این تشییع تاریخی، تصریح کرد: این حضور، پیام روشنی برای جهانیان دارد که ملت ایران، نه فقط در سوگ رهبر خود نشسته، که برای خونخواهی او قد علم کرده و این شعار انتقام، تا تحقق کامل آن، چون شری که در سینه امت اسلامی شعله ور شده، هرگز فروکش نمی‌کند و این حماسه، تمرینی برای سربازی در رکاب حضرت بقیه‌الله (عج) و زمینه ساز ظهور خواهد بود.

حضور میلیونی در تشییع، ترازوی سنجش قدرت نرم انقلاب است

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و گفت: این رویداد، یک همه‌پرسی خاموش اما پرشور بود که در آن ملت ایران، بدون هرگونه اجبار، وفاداری خود را به خط امام و رهبری به ثبت رساند.

سارا خسروی با تأکید بر اینکه این حضور، سرمایه اجتماعی نظام را عمیق و ریشه‌دار نشان داد، افزود: مردم در این مراسم، نه یک ورقه رأی، که تمام وجود خود را به صحنه آوردند؛ این یعنی پیوند امت با ولایت، فراتر از معادلات سیاسی متداول است و با هیچ بحرانی قابل خدشه نیست.

این استاد دانشگاه در تحلیل شعارهای مطرح‌شده در این مراسم، اظهار کرد: این شعارها را نباید واکنشی هیجانی صرف دانست؛ بلکه در جامعه‌شناسی سیاسی، کارکردهای چندلایه دارند، پیام نخست ابراز اندوه عمیق از دست دادن چهره‌ای محبوب، پیام دوم، عزم راسخ برای تداوم مقاومت و عدم عقب‌نشینی در برابر فشارهای خارجی؛ و پیام سوم که بیش از همه از سوی نسل جدید طنینانداز شد، هویت «مقاومت» و «عدالتخواهی» است که در بطن زندگی سیاسی این نسل تعریف شده است.

خسروی تصریح کرد: در دنیای امروز، کمتر کشوری را میتوان یافت که در فقدان یک رهبر، چنین همبستگی عظیمی را تجربه کند، این دستاورد، حاصل یک پروژه موفق فرهنگی و تربیتی طی چهار دهه است که نه تنها نقطه ضعفی برای نظام ایجاد نکرد، بلکه بازدارندگی جدیدی در معادلات منطقه‌ای پدید آورد و معادلات دشمن را بر هم زد.

وی «انتقام» را در ادبیات مردم و رهبران ایران، مفهومی چندوجهی خواند و گفت: بخشی از آن در دیپلماسی و فشار سیاسی، و بخشی در بازآرایی استراتژی‌های دفاعی و امنیتی دنبال خواهد شد، اما ماندگارترین انتقام، تداوم «سبک زندگی و مدیریت» شهید است.

وی افزود:مردم با حضور خود به دشمن فهماندند که هر محاسبه غلطی درباره آینده ایران، با پاسخ قاطع در میدان و دیپلماسی مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش زنان در این حماسه، تأکید کرد: حضور گسترده زنان با پوششهای متنوع و متعهدانه، تصویر جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی مردم پایه و همه شمول به جهان مخابره کرد و نشان داد زن ایرانی در بزنگاههای تاریخی، کنشگری فعال و تأثیرگذار است.

خسروی ، شخصیت رهبر شهید را نمونه‌ای کم نظیر از تلفیق فقاهت، سیاست، فرهنگ و مردمداری دانست و تصریح کرد: ایشان با اجتهاد در فقه، تسلط بر ادبیات فارسی، شعر و تاریخ، و رویکرد توحیدمحور در عین مردم محوری، الگویی از «مردم سالاری دینی» را ترسیم کرد که اکنون به عنوان میراثی ماندگار، مسیر جبهه مقاومت را هدایت می‌کند.

وی با اشاره به نگاه ویژه و حمایتگرانه ایشان نسبت به نقش زنان در عرصه‌های علمی و مدیریتی گفت: رهبر شهید هیچ مانع شرعی و فقهی برای تصدی مسئولیت‌های کلان توسط زنان قائل نبودند و بر تحصیل و حضور علمی بانوان تأکید ویژهای داشتند؛ رویکردی که نشان از ژرف‌اندیشی و آینده‌نگری ایشان در ترسیم جامعه‌ای پویا و عدالت‌محور دارد.

خسروی بر وظیفه نخبگان دانشگاهی و رسانه ای در تبدیل این حماسه عاطفی به گفتمانی هویتی و علمی تأکید کرد و افزود: این رویداد، آغاز فصلی نوین در تاریخ ایران است که در آن ملت با قوت بیشتری در مسیر عزت پیش میرود و هیچ توطئه ای یارای مقابله با این اراده جمعی را نخواهد داشت.

حضور میلیونی در وداع با رهبر شهید، تجلی وفاق ملی و عزم برای انتقام خون مطهر ایشان است

استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید را رویدادی بی‌نظیر و تاریخی توصیف کرد و گفت: این حضور عظیم، نشانه عمق ارادت ملت به آرمان‌های انقلاب و عهدی دوباره با خون شهدا است.

زهرا خاطری درباره شعارهای مطرح‌شده در مراسم گفت: فریاد «انتقام» مردم، از ترجمان غیرت دینی، منطق قرآنی و سیره اهل بیت(ع) سرچشمه گرفته است.

وی تصریح کرد: خون رهبر شهید، انقلاب را در مسیر تحقق وعده‌های الهی مصمم‌تر خواهد کرد و حضور میلیونی مردم، پیام روشنی برای دشمنان داشت.

خاطری با اشاره به شخصیت رهبر شهید افزود: آیت‌الله خامنه‌ای، نمونه کم‌نظیر تلفیق فقاهت، سیاست و مردم‌داری بود و جامعیت علمی و ساده‌زیستی ایشان، موجب اعتماد عمومی شده بود.

وی تصریح کرد: نگاه راهبردی ایشان به مقاومت، برگرفته از باورهای قرآنی بود. استکبارستیزی، خط قرمز انقلاب اسلامی است.

این استاد حوزه تصریح کرد: تداوم راه این شهید، وظیفه همه ماست و عزت و استقلال ایران، میراث ماندگار ایشان است.