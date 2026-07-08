به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فاطمه محجوب گفت: با افزایش دمای هوا، رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای در کنار سایر اصول پیشگیری از گرمازدگی، نقش مهمی در حفظ سلامت افراد دارد و طب ایرانی نیز راهکارهای مؤثری برای کاهش آثار ناشی از گرمای شدید ارائه می‌کند.

وی با اشاره به خواص شربت آلبالو افزود: این نوشیدنی به دلیل برخورداری از طبع سرد و تر، در کاهش حرارت بدن، رفع عطش و کنترل التهاب مؤثر است و می‌تواند به کاهش علائم گوارشی ناشی از گرمازدگی از جمله تهوع، استفراغ و کاهش اشتها نیز کمک کند.

این متخصص طب ایرانی، لیمو را یکی دیگر از خوراکی‌های مفید در روزهای گرم سال دانست و گفت: لیمو علاوه بر برخورداری از خواص ضدمیکروبی و تقویت‌کننده سیستم ایمنی، در کاهش تشنگی، التهاب، تهوع و استفراغ نیز نقش مؤثری دارد. از این‌رو مصرف شربت لیمو، افزودن چند قطره آب‌لیموی تازه به آب آشامیدنی یا استفاده از آن در وعده‌های غذایی توصیه می‌شود.

محجوب با اشاره به برخی دیگر از توصیه‌های طب ایرانی اظهار کرد: مصرف فالوده سیب، گلاب و عرق بیدمشک نیز می‌تواند به کاهش ضعف، بی‌حالی و تشنگی ناشی از گرمای هوا کمک کند.

وی همچنین بر گنجاندن میوه‌ها و سبزیجات تازه در برنامه غذایی روزانه تأکید کرد و افزود: استفاده از میوه‌هایی مانند سیب، آلبالو و هلو و نیز سبزیجاتی همچون گشنیز، خرفه و کاهو، در حفظ تعادل بدن، جبران مایعات و بازیابی توان جسمی پس از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید مؤثر است.

محبوب در پایان با اشاره به خواص پیشگیرانه عناب گفت: افرادی که در هوای گرم و زیر تابش مستقیم نور خورشید فعالیت می‌کنند و مستعد ابتلا به سردرد هستند، می‌توانند با مصرف عناب، احتمال بروز سردردهای ناشی از گرما را کاهش دهند و از خواص محافظتی این گیاه بهره‌مند شوند.