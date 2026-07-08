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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

امینی: متصدی جایگاه سوخت در گیلان بیش از ۳ میلیارد ریال محکوم شد

امینی: متصدی جایگاه سوخت در گیلان بیش از ۳ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی متصدی جایگاه سوخت در استان به دلیل کسری غیر مجاز سوخت بنزین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: پرونده مدیر جایگاه سوخت به دلیل کسری بیش از ۵ هزار لیتر غیر مجاز سوخت بنزین در شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بازرسی از جایگاه سوخت گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6882156

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