امینی: متصدی جایگاه سوخت در گیلان بیش از ۳ میلیارد ریال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: پرونده مدیر جایگاه سوخت به دلیل کسری بیش از ۵ هزار لیتر غیر مجاز سوخت بنزین در شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بازرسی از جایگاه سوخت گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.