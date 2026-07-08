«فناوری» راهکار کاهش مصرف انرژی بدون فشار بر مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در حاشیه نشست مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که روز سهشنبه ۱۶ تیرماه با هدف بررسی راهکارهای فناورانه رفع ناترازی انرژی در محل معاونت علمی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری برای حل چالشهای کشور اظهار کرد: موضوع انرژی یکی از مهمترین مسائل ملی است که در نقطه تلاقی با ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور قرار گرفته است.
وی افزود: ایران از منابع عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی و ظرفیتهای گسترده انرژی برخوردار است و همین حوزه میتواند یکی از پیشرانهای توسعه علم و فناوری کشور باشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد فناوری به کمک حل چالش انرژی بیاید و همزمان بازار جدیدی برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد شود.
چهار شکاف اصلی در مسیر توسعه فناوری کشور
افشین با بیان اینکه معاونت علمی در بررسیهای خود چهار شکاف مهم در زنجیره علم، فناوری و اقتصاد را شناسایی کرده است، گفت: نخستین مسئله، تبدیل نشدن پایدار علم به ثروت است؛ دوم، ضعف در انتقال پایدار فناوری به صنعت؛ سوم، نبود پیوند مؤثر میان فناوری و بهرهوری و چهارم، کمبود موفقیت در تجاریسازی فناوریهای نوظهور و اقتدارآفرین است.
وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، یکی از برنامههای اصلی معاونت علمی، رفع این شکافها و تقویت زنجیره ارزش فناوری در کشور بوده است.
«فناوری» راهکار کاهش مصرف بدون فشار بر مردم
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: یکی از مهمترین روشهای کاهش مصرف انرژی، استفاده از تجهیزات فناورانه و کممصرف است؛ یعنی بدون اینکه الزاماً تغییر بزرگی در رفتار مردم ایجاد شود، میتوان با جایگزینی فناوریهای جدید میزان مصرف را کاهش داد.
وی افزود: برای مثال، استفاده از موتورهایی که با مصرف برق کمتر همان کارایی را دارند یا بهرهگیری از عایقهای حرارتی پیشرفته میتواند میزان اتلاف انرژی در ساختمانها و صنایع را کاهش دهد.
افشین تصریح کرد: هدف ما این است که فناوریهای موجود در کشور و توان شرکتهای دانشبنیان به سمت حل مسئله انرژی هدایت شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به توافقهای انجامشده با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بر اساس این همکاری، قرار است شرکتهای دانشبنیان و صنایع دارای فناوریهایی که بتوانند مصرف انرژی را کاهش دهند، از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شوند.
این مقام مسئول افزود: با این اقدام، دو اتفاق مهم رخ خواهد داد؛ نخست اینکه فناوریهای جدید وارد صنعت میشوند و دوم اینکه ظرفیتهای فناورانه کشور در مسیر افزایش بهرهوری قرار میگیرند.
افشین تأکید کرد: رشد اقتصادی تنها به افزایش تولید وابسته نیست و یکی از مؤلفههای مهم آن، افزایش بهرهوری است؛ موضوعی که بدون فناوری امکان تحقق ندارد.
«اقتصاد دیجیتال» ابزار اصلاح الگوی مصرف انرژی
معاون علمی رییسجمهور با اشاره به نقش فناوریهای دیجیتال در تغییر الگوی مصرف گفت: اصلاح رفتار مصرفی تنها از طریق توصیه امکانپذیر نیست، بلکه میتوان با استفاده از فناوری، رفتارهای روزمره مردم را نیز به سمت مصرف بهینه هدایت کرد.
افشین ادامه داد: برای نمونه، توسعه اقتصاد دیجیتال باعث کاهش رفتوآمدهای غیرضروری میشود و در نتیجه مصرف انرژی کاهش پیدا میکند. همچنین در شهرهای هوشمند و دانشبنیان، کاهش مراجعات حضوری برای دریافت خدمات، یکی از سازوکارهای کاهش مصرف انرژی است.
امضای توافقنامه همکاری ۱۰ روز آینده
معاون علمی رئیسجمهور از نهایی شدن متن توافقنامه همکاری با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی خبر داد و گفت: متن این موافقتنامه آماده شده و پیشبینی میکنیم ظرف ۱۰ روز آینده به امضا برسد.
وی اضافه کرد: هدف این توافقنامه، ایجاد ارتباط میان زیستبوم دانشبنیان کشور و یک چالش ملی مانند ناترازی انرژی است تا ظرفیت فناوری برای حل این مسئله به کار گرفته شود.
صرفهجویی میلیاردی با سرمایهگذاری فناورانه
افشین با اشاره به میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده در این طرح اظهار کرد: قرار است تا ۱۰ همت سرمایهگذاری با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی در این حوزه انجام شود.
وی ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان میدهد اگر این سرمایهگذاری بر پایه فناوریهای کاهش مصرف انرژی انجام شود، در بخش گاز میتواند حدود یکونیم تا دو میلیارد مترمکعب صرفهجویی ایجاد کند.
او افزود: در بخش برق نیز این میزان سرمایهگذاری میتواند نزدیک به سه میلیارد کیلووات ساعت صرفهجویی به همراه داشته باشد.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه این اعداد نشاندهنده قدرت فناوری در ایجاد اثرگذاری بزرگ با سرمایهگذاری محدود است، گفت: برای تولید همین میزان برق، نیازمند احداث نیروگاهی حدود ۵۰۰ مگاواتی هستیم که هزینهای چند صد میلیون دلاری خواهد داشت، در حالی که با سرمایهگذاری فناورانه میتوان با هزینه کمتر، اثرگذاری بیشتری ایجاد کرد.
تبدیل تهدید انرژی به فرصت فناورانه
افشین با تأکید بر اینکه این مدل، شبکه دانشبنیان کشور را مأموریتگرا میکند، گفت: در این مسیر، شرکتهای دانشبنیان ضمن حفظ زنجیره فناوری کشور، به صورت مستقیم برای حل مسائل واقعی جامعه وارد عمل میشوند.
وی افزود: این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال میشود و ما نیز میتوانیم از چالش موجود در حوزه انرژی، فرصتی برای توسعه فناوری و تقویت اقتصاد دانشبنیان ایجاد کنیم.
آینده انرژی کشور با فناوریهای کممصرف ساخته میشود
معاون علمی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: آینده کشور نیازمند ریلگذاری درست برای فناوریهایی است که مردم در سالهای آینده از آنها استفاده خواهند کرد.
وی گفت: باید به سمت تولید موتورهای باکیفیتتر، خودروهای کممصرفتر و لوازم خانگی با بهرهوری بالاتر حرکت کنیم تا مصرف انرژی کاهش یابد.
افشین درپایان با بیان اینکه مردم ایران همواره در کنار کشور ایستادهاند، اظهار کرد: مردم ما مصرفکننده بیتوجهی نیستند؛ بلکه باید ابزارها و کالاهای مناسب با کیفیت و بهرهوری بالا در اختیار آنها قرار گیرد. اگر سیاستگذاریها و استانداردها در مسیر درست قرار گیرد، میتوان در آینده شاهد کاهش پایدار مصرف انرژی بود.
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