خرید تضمینی گندم در ۱۵ مرکز فعال استان زنجان از مرز ۲۰ هزار تن گذشت

علی عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در ۱۵ مرکز فعال استان، از مرز ۲۰ هزار تن عبور کرد. این میزان محصول از ۲۵ خردادماه تا ۱۶ تیرماه توسط مراکز فعال استان خریداری و ثبت شده است .

وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم در ۱۵ مرکز فعال استان از تاریخ ۲۵ خردادماه تا ۱۶ تیرماه، از مرز ۲۰ هزار تن گذشته است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: با توجه به وقوع سرمای بهاره و تأخیر در دوره رشد و دیررسی محصول گندم، تاکنون ۲۳ مرکز خرید دیگر وارد عملیات خرید نشده‌اند؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود با آغاز برداشت در سایر مناطق، روند خرید تضمینی شتاب بیشتری بگیرد.

عیوضی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای خرید نظام‌مند گندم از سوی دولت در استان، افزود: امسال ۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم با بیش از ۵۰۰ هزار تن ظرفیت در استان آماده خرید گندم از کشاورزان است و با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته از مراکز مباشر، مراکز ضعیف فعلا در پروسه خرید حضور نخواهند داشت.

وی بر لزوم فعالیت نکردن دستگاه‌های بوجاری در مراکز خرید مباشر دارای بوجاری بذر تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور پیشگیری از هرگونه موانع و مشکل در فرآیند خرید تضمینی گندم؛ دستگاه‌های این مراکز تا پایان زمان خرید پلمب خواهند شد.

عیوضی با اشاره به مصوبه اخیر کارگروه خرید تضمینی گندم، یادآور شد: در راستای اجرای دستورهای ابلاغی خرید تضمینی گندم؛ مقرر شده است تا نسبت به اعمال محدودیت ظرفیت و تخلیه نکردن کامیون‌های تریلر در مراکز مباشر اقدام شود.