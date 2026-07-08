۴هزار زائر پیشوائی به مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز صبح چهارشنبه از مشارکت گسترده نهادهای اجرایی و نیروهای مردمی این شهرستان در برگزاری مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» خبر داد و گفت: بیش از چهار هزار نفر از پیشوا برای حضور در این مراسم اعزام شده‌اند.

فرماندار پیشوا با اشاره به روند انتقال زائران اظهار کرد: در قالب برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۶۰ دستگاه اتوبوس حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر را به محل برگزاری مراسم منتقل کردند و نزدیک به دو هزار نفر دیگر نیز با خودروهای شخصی در این مراسم حضور یافتند.

او همچنین از اسکان حدود ۵۰ خانوار از شهرستان‌های مختلف در پیشوا خبر داد و گفت: امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز این افراد از سوی ستادهای اجرایی شهرستان فراهم شده است.

به گفته فرماندار پیشوا، شش موکب مردمی مستقر در محورهای ورودی این شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند. این موکب‌ها علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، در وعده‌های ناهار و شام غذای گرم میان زائران، عزاداران و مسافران توزیع می‌کنند و فعالیت آن‌ها تا پایان روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

دانش‌آموز با قدردانی از مشارکت مردم، خیران، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی افزود تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از خدمات پذیرایی، رفاهی و فرهنگی ارائه‌شده در موکب‌های پیشوا بهره‌مند شده‌اند؛ آماری که به گفته او، نشان‌دهنده مشارکت گسترده مردم این شهرستان در پشتیبانی از زائران است.