به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تجهیز نیروهای یگان حفاظت این سازمان به تجهیزات نوین، اظهار کرد: این اقدام در راستای تجهیز و هوشمندسازی روند حفاظت از اراضی دولتی و با هدف کاهش جرائم و تعرض به این اراضی انجام شده است.

وی هوشمندسازی یگان‌های حفاظت را اقدامی مؤثر در صیانت از بیت‌المال و انفال دولتی دانست و افزود: اجرای این برنامه موجب کوتاه شدن دست زمین‌خواران از اموال دولتی خواهد شد.

گفتنی است یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از سال ۱۳۹۴ در ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی سراسر کشور مسئولیت حفظ و حراست از اراضی دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها را بر عهده دارد.