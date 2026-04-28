  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

هوشمندسازی یگان حفاظت برای مقابله با زمین‌خواری آغاز شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تجهیز نیروهای یگان حفاظت این سازمان به دست‌افزارهای مدرن برای حفاظت از اراضی دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تجهیز نیروهای یگان حفاظت این سازمان به تجهیزات نوین، اظهار کرد: این اقدام در راستای تجهیز و هوشمندسازی روند حفاظت از اراضی دولتی و با هدف کاهش جرائم و تعرض به این اراضی انجام شده است.

وی هوشمندسازی یگان‌های حفاظت را اقدامی مؤثر در صیانت از بیت‌المال و انفال دولتی دانست و افزود: اجرای این برنامه موجب کوتاه شدن دست زمین‌خواران از اموال دولتی خواهد شد.

گفتنی است یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از سال ۱۳۹۴ در ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی سراسر کشور مسئولیت حفظ و حراست از اراضی دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها را بر عهده دارد.

کد مطلب 6813786
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها