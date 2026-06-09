به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست مشترکی با محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی، روند تأمین زمین مورد نیاز فرماندهی مرزبانی کشور و الزامات مربوط به جانمایی آن را بررسی کرد.

نبیان در این نشست با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های مرزبانی کشور، گفت: مرزبانی یکی از دغدغه‌های مهم کشور است و تحقق اهداف این بخش نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.

وی با اشاره به الزامات فنی و پدافندی در انتخاب زمین مورد نیاز فرماندهی مرزبانی افزود: پیگیری‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید به‌صورت جدی انجام شود و در فرآیند جانمایی، شاخص‌هایی نظیر دسترسی به زیرساخت‌ها، مجاورت با مناطق نظامی و شرایط توپوگرافی منطقه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز اعلام‌شده برای تأمین ۱۰ هکتار زمین جهت استقرار فرماندهی مرزبانی کشور، بر تسریع روند اجرای این موضوع تأکید کرد و گفت: با توجه به این نیاز، لازم است با تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص، اقدامات مربوط به جانمایی، رفع تعارضات و اخذ استعلام‌های مورد نیاز با حداکثر سرعت و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تسریع در فرآیند تأمین زمین مورد نیاز فرماندهی مرزبانی و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این پروژه تأکید کردند.