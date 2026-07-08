دانشجویان چابهاری عازم مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه دانشجویان دختر اعزامی به مشهد مقدس جهت حضور در آیین باشکوه تشییع پیکر «آقای شهید ایران»، صبح چهارشنبه با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و نمایندگان دانشگاههای شهرستان چابهار برگزار شد.
این مراسم که در فضایی معنوی و در جوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه صورت گرفت، با تجدید میثاق دانشجویان با آرمانهای شهدا همراه بود.
مسئولان و نمایندگان دانشگاههای شهرستان چابهار ضمن بدرقه این کاروان، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در میان نسل جوان تأکید کردند.
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