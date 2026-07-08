  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲

۱۲۸ شب حضور در خیابان های چابهار

۱۲۸ شب حضور در خیابان های چابهار

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6882040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها