https://mehrnews.com/x3cwkP ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ کد مطلب 6882040 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۲ ۱۲۸ شب حضور در خیابان های چابهار چابهار- مردم شهر چابهار در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 22 MB کد مطلب 6882040 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم چابهار در سوگ رهبر شهید هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان حماسه حضور چابهاری ها در صد و بیست و ششمین شب برچسبها بندر چابهار چابهار تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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