https://mehrnews.com/x3cw56 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱ کد مطلب 6881417 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱ عزاداری مردم چابهار در سوگ رهبر شهید چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، در سوگ قائد امت عزاداری کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6881417 کپی شد مطالب مرتبط جمع آوری ۶۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار ۱۲۸ شب حضور در خیابان های چابهار حماسه حضور چابهاری ها در صد و بیست و ششمین شب دستگیری عامل تیراندازی در چابهار برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب بندر چابهار
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