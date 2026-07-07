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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

عزاداری مردم چابهار در سوگ رهبر شهید

عزاداری مردم چابهار در سوگ رهبر شهید

چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، در سوگ قائد امت عزاداری کردند.

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کد مطلب 6881417

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