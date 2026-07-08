جزئیات برگزاری مرحله شفاهی آزمون فلوشیپ پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله شفاهی آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۱۱ تیرماه با حضور یکهزار و ۳۱۸ متقاضی در دانشگاههای مجری برگزار شد. ظرفیت پذیرش در دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۶۸۳ نفر است.
مرحله شفاهی آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دانشگاههای مجری برگزار میشود و داوطلبان واجد شرایط باید بر اساس برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاه محل برگزاری در این مرحله از آزمون شرکت کنند.
مرحله شفاهی آزمون، بر اساس دستورالعمل به صورت آزمون مهارتهای بالینی ساختارمند (OSCE)، آزمون مبتنی بر مدیریت بیمار (PMP)، مصاحبه ساختارمند یا ترکیبی از این روشهای نوین، ارزیابی انجام خواهد شد.
مرحله شفاهی امسال در دانشگاهها و مراکز آموزشی دارای مجوز برگزاری دورههای فلوشیپ از جمله دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، اهواز، ارومیه و سایر دانشگاههای دارای ظرفیت پذیرش برگزار میشود.
بر اساس راهنمای منتشرشده، داوطلبانی که وضعیت بررسی مدارک آنان در سامانه «مجاز-ناقص» اعلام شده است، مجاز به شرکت در آزمون هستند و تنها باید نسبت به رفع نقص مدرک اعلامشده و بارگذاری مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل اقدام کنند.
همچنین داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان هستند، در صورت تأیید نشدن سهمیه از سوی مراجع ذیربط، با سهمیه آزاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در خصوص سهمیه بومی نیز، در صورت تأیید نشدن، صرفاً سهمیه حذف میشود و این موضوع هیچ محدودیتی برای شرکت داوطلب در آزمون ایجاد نخواهد کرد.
مرحله شفاهی آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه جاری در دانشگاههای مجری برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله شفاهی آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۱۱ تیرماه با حضور یکهزار و ۳۱۸ متقاضی در دانشگاههای مجری برگزار شد. ظرفیت پذیرش در دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۶۸۳ نفر است.
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