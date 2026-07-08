سرقت ۵۰ میلیارد ریالی طلا در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی از دستگیری عامل سرقت طلاجات به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد و گفت: متهم با سوءاستفاده از اعتماد مالباخته و آگاهی از وضعیت منزل، اقدام به سرقت کرده بود.

سردار مفخمی شهرستانی اظهار کرد: پس از اعلام وقوع سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان در ساری، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی نشان داد عامل سرقت از دوستان نزدیک و مورد اعتماد مالباخته بوده و با اطلاع از شرایط منزل، طلاجاتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و اموال مسروقه نیز کشف و به پرونده ضمیمه شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، بر رعایت نکات امنیتی و پرهیز از در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی و وضعیت اموال به افراد، حتی نزدیکان، تأکید کرد.