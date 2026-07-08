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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

سرقت ۵۰ میلیارد ریالی طلا در ساری

سرقت ۵۰ میلیارد ریالی طلا در ساری

ساری- فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری عامل سرقت طلاجات به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی از دستگیری عامل سرقت طلاجات به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد و گفت: متهم با سوءاستفاده از اعتماد مالباخته و آگاهی از وضعیت منزل، اقدام به سرقت کرده بود.

سردار مفخمی شهرستانی اظهار کرد: پس از اعلام وقوع سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان در ساری، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی نشان داد عامل سرقت از دوستان نزدیک و مورد اعتماد مالباخته بوده و با اطلاع از شرایط منزل، طلاجاتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و اموال مسروقه نیز کشف و به پرونده ضمیمه شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، بر رعایت نکات امنیتی و پرهیز از در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی و وضعیت اموال به افراد، حتی نزدیکان، تأکید کرد.

کد مطلب 6882336

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