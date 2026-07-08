کارگروه ویژه مقابله با جرائم مالیاتی در کامیاران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ویژه تشدید برخورد با حرائم مالیاتی در دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران که در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی برای مقابله با جرائم اقتصادی تشکیل شد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی اظهار کرد: مقابله مؤثر با جرائم مالیاتی مستلزم همکاری مستمر نهادهای مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی دقیق متخلفان است.

کفراشی افزود: فرار مالیاتی تضییع حقوق عمومی و منابع قانونی دولت به شمار می‌رود و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کامیاران همچنین بر استمرار فعالیت این کارگروه و پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی، پیشگیری از جرائم مالیاتی و صیانت از حقوق بیت‌المال است.

در این نشست آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جرائم مالیاتی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، اعضای کارگروه ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات پیشین، عملکرد کمیسیون شبه‌قضایی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی را بررسی و درباره شناسایی مؤدیان متخلف، مقابله با فرارهای مالیاتی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای کشف تخلفات، تبادل نظر کردند.