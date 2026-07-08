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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

کارگروه ویژه مقابله با جرائم مالیاتی در کامیاران تشکیل شد

کارگروه ویژه مقابله با جرائم مالیاتی در کامیاران تشکیل شد

سنندج- دادستان عمومی و انقلاب کامیاران از تشکیل کارگروه ویژه تشدید برخورد با جرائم مالیاتی در این شهرستان خبر دادو بر برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ویژه تشدید برخورد با حرائم مالیاتی در دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران که در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی برای مقابله با جرائم اقتصادی تشکیل شد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی اظهار کرد: مقابله مؤثر با جرائم مالیاتی مستلزم همکاری مستمر نهادهای مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی دقیق متخلفان است.

کفراشی افزود: فرار مالیاتی تضییع حقوق عمومی و منابع قانونی دولت به شمار می‌رود و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کامیاران همچنین بر استمرار فعالیت این کارگروه و پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی، پیشگیری از جرائم مالیاتی و صیانت از حقوق بیت‌المال است.

در این نشست آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جرائم مالیاتی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، اعضای کارگروه ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات پیشین، عملکرد کمیسیون شبه‌قضایی مرتبط با پرونده‌های مالیاتی را بررسی و درباره شناسایی مؤدیان متخلف، مقابله با فرارهای مالیاتی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای کشف تخلفات، تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6882366

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