به گزارش خبرگزاری مهر، لوزان، سوئیس – یکصد و چهل‌وششمین نشست فوق‌العاده کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ در مرکز همایش‌های SwissTech Convention Center شهر لوزان سوئیس برگزار شد و اعضای IOC با تصویب سند راهبردی «آماده برای آینده» (Fit for the Future)، مسیر آینده جنبش المپیک را برای سال‌های پیش‌رو ترسیم کردند.

این سند راهبردی با هدف حفظ جایگاه جنبش المپیک به‌عنوان نهادی توانمند، اثرگذار و همگام با تحولات جهان تدوین شده و بر پنج محور اصلی شامل حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران، ارتقای نظام حکمرانی، پایداری مالی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، و افزایش تعامل با نسل جوان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین استوار است.

از مهم‌ترین تصمیمات این نشست می‌توان به اصلاح برخی مفاد منشور المپیک، بازنگری در شیوه تدوین برنامه مسابقات بازی‌های المپیک از دوره ۲۰۳۲، گسترش حمایت‌های مالی و رفاهی از ورزشکاران و تقویت همکاری میان کمیته‌های ملی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی و سایر ارکان جنبش المپیک اشاره کرد.

کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده است که سند راهبردی «آماده برای آینده» حاصل ماه‌ها مشورت با اعضای IOC، کمیته‌های ملی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیسیون‌های تخصصی و هزاران ورزشکار از سراسر جهان است و هدف آن، آماده‌سازی جنبش المپیک برای پاسخگویی به نیازها و چالش‌های آینده است.

بر اساس این سند، انتظار می‌رود کمیته‌های ملی المپیک در سال‌های آینده، علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در اعزام کاروان‌های ورزشی، به سمت تقویت حکمرانی، تدوین برنامه‌های راهبردی، توسعه خدمات حمایتی از ورزشکاران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گسترش دیپلماسی ورزشی و ترویج ارزش‌های المپیک حرکت کنند. از این رو، «آماده برای آینده» را می‌توان نقشه راهی برای ارتقای نقش و مأموریت کمیته‌های ملی المپیک در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی ورزش جهان دانست.

این سند، چارچوب تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کمیته بین‌المللی المپیک در سال‌های آینده را شکل خواهد داد و انتظار می‌رود نقش مهمی در توسعه پایدار ورزش، حمایت از ورزشکاران و افزایش اثرگذاری اجتماعی جنبش المپیک در سطح جهانی ایفا کند.

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یادداشت: علیرضا محسنی