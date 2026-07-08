دنیا شاهد حماسه بزرگ مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در اجتماع روستائیان و عشایر لرستان با بیان اینکه عشایر نقش ویژه‌ای در حفظ و صیانت از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته‌اند، اظهار داشت: عشایر و روستائیان همواره در تاریخ این سرزمین، پای کار انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

وی گفت: استان لرستان در این هفته شاهد برنامه‌های اقشار مختلف برای وداع و قدردانی از رهبر شهیدی است که تمام جهان به اقتدار و آزادگی اش، اذعان می‌کنند.

استاندار لرستان، ادامه‌ داد: امروز دنیا؛ نظاره‌گر حماسه‌های بزرگی از حضور، همدلی و تبعیت مردم ایران از این رهبر بزرگ در مراسم تشییع و وداع با قائد امت است که عمق ارادت مردم را به آقای شهید ایران، نشان می‌دهد.

شاهرخی، تصریح کرد: عشایر و روستائیان لرستان در دوران انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب نقش مهمی در صیانت و تداوم ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته‌اند و امروز نیز با حضوری حماسی در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ایران، ارادت قلبی خود را به قائد امت به نمایش گذاشتند.‌

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع آقای شهید ایران در عراق، گفت: این تشییع، عظمت جهان اسلام و تاثیرگذاری اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در سطح جهان و منطقه را نیز به تصویر می‌کشد.