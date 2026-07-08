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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

کم‌فروشی نان در ملارد؛ نانوایی متخلف به تعزیرات معرفی شد

کم‌فروشی نان در ملارد؛ نانوایی متخلف به تعزیرات معرفی شد

ملارد- روابط عمومی فرمانداری ملارد اعلام کرد: یک واحد نانوایی در بخش صفادشت به دلیل کم‌فروشی نان پس از تأیید تخلف از سوی بازرسان اتاق اصناف، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وصول شکایت مردمی درباره کم‌فروشی نان لواش در یکی از واحدهای نانوایی محله حصارطهماسب از توابع بخش صفادشت، موضوع در دستور کار بازرسی اتاق اصناف ملارد قرار گرفت.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ملارد، بازرسان اتاق اصناف پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های میدانی، تخلف این واحد صنفی را محرز دانستند و پرونده آن را برای طی مراحل قانونی و صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع کردند.

در این گزارش آمده است: بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد، در صورت تکرار تخلف از سوی این واحد، سهمیه آرد آن کاهش خواهد یافت و در صورت ثبت سومین تخلف، سهمیه آرد نانوایی به طور کامل قطع می‌شود.

کد مطلب 6882406

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