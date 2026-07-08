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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

۲ سوداگر مرگ در پاکدشت دستگیر شدند

۲ سوداگر مرگ در پاکدشت دستگیر شدند

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت گفت: دو سوداگر مرگ در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان دستگیر و بیش از یک کیلوگرم هروئین و شیشه از مخفیگاه آنان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو سوداگر مرگ در شهرستان پاکدشت خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی پاکدشت است، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، دو نفر از فروشندگان مواد مخدر را شناسایی کردند.

ولی‌خانی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهمان شدند و هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاکدشت تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک هزار و ۵۰ گرم هروئین و ۸۴ گرم شیشه کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6882432

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