توسعه خدمات الکترونیک ثبت احوال قزوین در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاره علیخانی ظهر چهارشنبه در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین با تشریح برنامه های پیش روی این سازمان بر ضرورت حمایت مسئولان استانی برای تحقق اهداف سازمان تأکید کرد.
وی تکمیل پروژه سببی و نسبی، اجرای پروژه صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت، صدور الکترونیکی گواهی ولادت و وفات، ارتقای امنیت شبکه و سرورهای داخلی، استمرار ثبتنام کارت هوشمند ملی و صدور شناسنامه، تقویت زیرساختهای ارائه خدمات الکترونیکی در راستای توسعه دولت الکترونیک و همچنین تهیه و تولید آمارهای ثبتی را از مهمترین برنامههای ثبت احوال استان برشمرد.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال استان قزوین با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته و حجم پروژههای ابلاغی، اظهار کرد: برای اجرای کامل برنامهها و تحقق اهداف سازمان، همکاری و حمایت بیش از پیش مسئولان استانی ضروری است.
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