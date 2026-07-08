به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی‌امین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع در ادامه برنامه‌های هفته نوزدهم «نحن المنتقمون» و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر برگزاری آن از میدان اول تعاون به سمت هتل آزادگان تعیین شده است.

برگزارکنندگان از عموم مردم کرمانشاه دعوت کرده‌اند تا با حضور در این اجتماع، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.