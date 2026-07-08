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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

یکصد و سی‌امین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

یکصد و سی‌امین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - یکصد و سی‌امین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه چهارشنبه با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی‌امین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع در ادامه برنامه‌های هفته نوزدهم «نحن المنتقمون» و با هدف اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر برگزاری آن از میدان اول تعاون به سمت هتل آزادگان تعیین شده است.

برگزارکنندگان از عموم مردم کرمانشاه دعوت کرده‌اند تا با حضور در این اجتماع، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

کد مطلب 6882459

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