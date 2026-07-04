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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن

گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیست و ششمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام هشت شهید مدافع وطن را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6879532

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