https://mehrnews.com/x3cvhD ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6879532 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع وطن کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیست و ششمین اجتماع نحن منتقمون، یاد و نام هشت شهید مدافع وطن را گرامی داشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6879532 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مداحی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در رثای رهبر شهید رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران شهید والامقام
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