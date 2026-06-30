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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲

صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار شد.

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کد مطلب 6875891

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