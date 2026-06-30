https://mehrnews.com/x3csMk ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6875891 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6875891 کپی شد مطالب مرتبط روایت صد و بیست و دوم حضور میدانی رودسریها در خیابان محمدیه در شب ۱۲۲؛ مردم همچنان پای عهد همدلی ایستادند مهرگان در شب ۱۲۲؛ تداوم حضور مردم در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران
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