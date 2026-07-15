به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و هفتمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان از مقابل درب حوزه علمیه در بلوار طاقبستان تا بریدگی مرادحاصل مسیر تعیینشده را طی خواهند کرد.
اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» به صورت مستمر و هفتگی در کرمانشاه برگزار میشود و شرکتکنندگان در این مراسم با حضور خود بر آرمانهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد شهدا و حمایت از جبهه مقاومت تأکید میکنند.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع، در آیین معنوی و مردمی «نحن المنتقمون» مشارکت کنند.
این اجتماع در قالب موج یکصد و سی و هفتم برگزار میشود و همچون هفتههای گذشته با اجرای برنامههای فرهنگی و آیینی همراه خواهد بود.
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