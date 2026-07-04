https://mehrnews.com/x3cvhG ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6879534 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیست و ششمین اجتماع نحن منتقمون، به رجز خوانی و خونخواهی رهبر شهید پرداختند. دریافت 25 MB کد مطلب 6879534 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مداحی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در رثای رهبر شهید رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها کرمانشاه رجزخوانی جمهوری اسلامی ایران
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