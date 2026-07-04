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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

رجزخوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و بیست و ششمین اجتماع نحن منتقمون، به رجز خوانی و خونخواهی رهبر شهید پرداختند.

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کد مطلب 6879534

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