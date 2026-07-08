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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

اموال تملیکی زنجان به ارزش ۱۳۱۷ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد

اموال تملیکی زنجان به ارزش ۱۳۱۷ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد

زنجان- مدیرکل اموال تملیکی استان زنجان از تعیین تکلیف ۴۰۲ ردیف اموال موجود در انبار به ارزش تقریبی یک هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مهری از تعیین تکلیف ۴۰۲ ردیف اموال موجود در انبار به ارزش تقریبی یک هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت:‌ این میزان اموال طی سه ماهه نخست امسال از سوی اداره کل اموال تملیکی استان زنجان تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل اموال تملیکی استان زنجان اظهار داشت: از این تعداد، ۱۷۰ ردیف قبض انبار به مبلغ یک هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال به فروش رسیده که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از یک هزار و ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

مهری یادآور شد: همچنین تعداد ۱۸۰ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۱۲۲ میلیارد ریال به علت صدور احکام برائت به صاحبان کالا مسترد شد.

وی تصریح کرد: تعداد ۵۲ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال نیز به علت صدور احکام بدون صاحب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان تحویل شد.

مهری خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۶۸ فقره پرونده جدید قاچاق و قضایی به ارزش تقریبی یک هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال تشکیل و کالاهای مربوطه تحویل سازمان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6882471

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