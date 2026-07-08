جهش قیمت جهانی نفت پس از اظهارات خصمانه دونالد ترامپ 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که پس از اظهارات دونالد ترامپ در خصوص پایان تفاهمنامه با ایران، قیمت جهانی نفت به صورت ناگهانی ۵ درصد افزایش پیدا کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره در روند مذاکرات با ایران کارشکنی‌ها و تجاوزهای متعددی را علیه این کشور انجام داده است، امروز در آنکارا صراحتاً اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادبیات زشت و زننده خود علیه مسئولان ایرانی که بر خلاف گفتمان بین المللی، در ادبیات سیاسی وی به امری عادی تبدیل شده، مدعی شد که یادداشت تفاهم آمریکا با ایران پایان یافته است.

دیشب نیز پس از آنکه ارتش آمریکا چندین حمله به مناطق جنوبی ایران انجام داد، قیمت نفت ۳ درصد افزایش یافت. پیش از آن نیز همزمان با لغو مجوز فروش نفت ایران توسط آمریکا، قیمت جهانی نفت حدود ۳ درصد افزایش یافته بود.