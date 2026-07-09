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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱

صندوق بین‌المللی پول:

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد

صندوق بین المللی پول نسبت به تأثیر تنش‌ها بر رشد اقتصادی در خاورمیانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تشدید دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه، پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت.

این نهاد مالی بین‌المللی تأکید کرد که افزایش تنش‌ها می‌تواند روند رشد اقتصادی را تضعیف کرده و فشارهای تورمی را تشدید کند.

صندوق بین‌المللی پول جزئیات بیشتری درباره میزان تأثیر این تحولات بر اقتصاد کشورهای منطقه ارائه نکرد، اما هشدار داد که نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، از عوامل مهم تهدیدکننده رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌هاست.

کد مطلب 6882966

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