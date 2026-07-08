به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جریان بازدید از مدارس خرم‌آباد، اظهار داشت: ازاین‌پس مدارس هیئت‌امنایی به معنای سابق نخواهیم داشت و بر اساس سازوکار ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، به دنبال کاهش تنوع مدارس هستیم و بنابراین همه مدارس باید هیئت‌امنا و انجمن اولیای فعال داشته باشند.

وی به اجرای قوانین و مقررات ثبت‌نام دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: فرایند ثبت‌نام صرفاً بر مبنای محدوده جغرافیایی و ضوابط تعیین‌شده انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: هدف ما در مجموعه آموزش‌وپرورش لرستان، اجرای دقیق قوانین در کنار ایجاد آرامش خاطر برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها است تا فرایند ثبت‌نام در فضایی شفاف، منظم و به‌دوراز هرگونه دغدغه انجام شود.

سهرابی، تأکید کرد: تمامی مدیران مدارس موظف هستند ضمن رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، پاسخگوی مطالبات خانواده‌ها باشند و زمینه ارائه خدمات آموزشی مطلوب را برای همه دانش‌آموزان فراهم کنند.