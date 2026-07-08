به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک روز به وداع تاریخی با رهبر شهید در مشهد مقدس باقی مانده است، موکبهای بسیاری از خراسان جنوبی که اغلب آنها موکبهایی هستند که در پیادهروی اربعین به زائران امام حسین (ع) خدمت ارائه میکنند، در نقاط مختلف مشهد استقرار پیدا کردهاند و در حال خدمترسانی به عاشقان و دلدادگان رهبر شهید هستند.
علی مقدسیفر، مسئول موکب امام حسن مجتبی (ع) شهرستان سرایان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از چند روز پیش در حسینیه آیتالله شاهرودی مستقر شدهایم و روزانه سه هزار نان برای استفاده زائرانی که به مشهد برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید آمدهاند، پخت میکنیم.
مقدسیفر تصریح کرد: پخت نان را ۸۰ نفر از بانوان موکب امام حسن مجتبی (ع) در دو شیفت کاری، از اذان صبح تا ساعت ۱۰ و شیفت دوم از ساعت سه عصر تا ساعت ۱۲ شب، بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه از زمان تشکیل این موکب، در مناسبتهای مختلف مانند ایام غدیر، دهه آخر صفر و مناسبتهای دیگر در مشهد یا قم و همچنین سیزدهم دیماه در کرمان، در مراسم سالگرد حاج قاسم و هر جا که نیاز باشد، پخت نان را انجام میدهیم، افزود: به ویژه در مراسم پیادهروی اربعین، موکب امام حسن مجتبی (ع) سرایان در شهر نجف مستقر میشود.
مسئول موکب امام حسن مجتبی (ع) سرایان با اشاره به اینکه تا پایان روز جمعه در مشهد هستیم، یادآور شد: همه تجهیزات و هزینههای مربوط به پخت نان توسط مردم تأمین میشود.
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